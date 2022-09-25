Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

Ракетная стрельба была проведена в целях совершенствования практических навыков военнослужащих ракетного соединения при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
Свежие комментарии