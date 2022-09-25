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Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бал» Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу по морской цели

Ракетная стрельба была проведена в целях совершенствования практических навыков военнослужащих ракетного соединения при отработке задач по обнаружению и уничтожению морских целей.

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