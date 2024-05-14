GPT-4 станет доступен бесплатно для всех и появится декстоп-версия

Компания OpenAI, первой в мире представившая ИИ в виде чта-бота, создает новую версию программы. Модель GPT-4o будет: Представлена в десктопном варианте Сопряжена с видеочатами (чуть позже) Обладать более высокой скоростью обработки данных, улучшенные возможности работы с текстом, видео и аудио, а также поддержку 50 языков.