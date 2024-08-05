Российская армия вытесняет ВСУ с позиций на купянском направлении ИЗВЕСТИЯ За эту неделю на фронте российские войска особенно активно продвигались на донецком направлении, взяв под свой контроль там сразу шесть населенных пунктов.
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