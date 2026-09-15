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Песков: Украина предприняла попытку удара по одному из энергообъектов России

Песков: Украина предприняла попытку удара по одному из энергообъектов России

Дмитрий Песков сообщил о ночной попытке украинской стороны атаковать российский энергообъект. Название объекта и регион представитель Кремля не раскрыл.

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