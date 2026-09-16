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Царьград

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Минфин США исключил компанию из Турции и швейцарца из санкций

Минфин США исключил компанию из Турции и швейцарца из санкций

Министерство финансов США сняло санкции с турецкой компании Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi и швейцарского гражданина Ханса Петера Боматтера Ла Зубии.

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