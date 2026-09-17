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Журнал «Профиль»

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Истребитель F-16 разбился в американском штате Мичиган

Самолет потерпел крушение в округе Гранд-Траверс. Он выполнял плановый тренировочный полет и упал неподалеку от пересечения двух крупных дорог: County Road 633 и Blair Townhall Road.

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