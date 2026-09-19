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14 избирательных участков в ЛНР переведены на резервное питание из-за обстрелов

По сообщению председателя избирательной комиссии Луганской народной республики Марианны Сумской, во время проведения выборов четырнадцать избирательных участков региона работают на резервном электроснабжении.

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