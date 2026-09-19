14 избирательных участков в ЛНР переведены на резервное питание из-за обстрелов

По сообщению председателя избирательной комиссии Луганской народной республики Марианны Сумской, во время проведения выборов четырнадцать избирательных участков региона работают на резервном электроснабжении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противопехотные м...
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым