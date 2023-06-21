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Daily Mail, Великобритания. Британцы об отношении украинцев к русскому языку: только скулить умеют

Daily Mail, Великобритания. Британцы об отношении украинцев к русскому языку: только скулить умеют

Украинцы назвали неуместным изучение русского языка в британских школах, пишет Daily Mail. По мнению читателей издания, дети беженцев не только занимают места детей местных жителей в образовательных учреждениях, но и вечно чем-то недовольны.

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