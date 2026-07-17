Самый дорогой частный дом в Калужской области продается за 122 миллиона рублей

На популярном сайте объявлений на продажу выставлен частный дом стоимостью в 122 миллиона рублей - это максимальная цена на данный момент в Калужской области за подобное жильеНа популярном сайте объявлений на продажу выставлен частный дом стоимостью в 122 миллиона рублей - это максимальная цена на данный момент в Калужской области за подобное жилье.
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