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Калужские новости

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Самый дорогой частный дом в Калужской области продается за 122 миллиона рублей

Самый дорогой частный дом в Калужской области продается за 122 миллиона рублей

На популярном сайте объявлений на продажу выставлен частный дом стоимостью в 122 миллиона рублей - это максимальная цена на данный момент в Калужской области за подобное жильеНа популярном сайте объявлений на продажу выставлен частный дом стоимостью в 122 миллиона рублей - это максимальная цена на данный момент в Калужской области за подобное жилье.

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