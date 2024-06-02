Девочка в Москве оперлась на москитную сетку и выпала из окна

Использованы материалы: t.me/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ Столичная прокуратура начала проведение проверки, по факту падения трехлетней девочки с девятого этажа на востоке Москвы, сообщило надзорное ведомство в воскресенье, 2 июня.
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