Провал вместо мира: Израиль отказался от соглашения с ХАМАС

Соглашение, которое должно было запомниться как великий шаг к миру в арабо-израильском конфликте, сделанный самим Джо Байденом в последние дни его президентства, обернулся провалом – Израиль отказался от соглашения с ХАМАС, и теперь это превращает последние дни нынешней администрации Белого дома в тихий ужас.