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Порядок, государство

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Европейцы продолжают рассказывать сказки. Украине это все равно не поможет

Европейцы продолжают рассказывать сказки. Украине это все равно не поможет

Западная пропаганда вновь внушает что Украина перехватила инициативу, пишет UnHerd. Но реальность на поле боя говорит об обратном: российские войска взяли Константиновку и продолжают наступление на Донбассе, а экономика России оказалась устойчивее европейской.

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