Западная пропаганда вновь внушает что Украина перехватила инициативу, пишет UnHerd. Но реальность на поле боя говорит об обратном: российские войска взяли Константиновку и продолжают наступление на Донбассе, а экономика России оказалась устойчивее европейской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии