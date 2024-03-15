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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Пойнт с 3+3, Бенсон с дублем и Андерсен с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, сыгравший на ноль против «Флориды» (4:0).

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