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Закон, порядок, государство

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Расчёты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Восток» обеспечивают прикрытие мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ

Расчёты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Восток» обеспечивают прикрытие мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ

ВСУ с помощью дронов пытаются наносить удары по нашим позициям, но там, где дежурят расчёты ПВО, воздушное пространство для нацистов недоступно.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ВС  РФ  на страже. Молодцы
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