TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Новогодняя ёлка, застывший ужин и звонок утром: почему Татьяна Лаврова больше не простила Вознесенского

Новогодняя ёлка, застывший ужин и звонок утром: почему Татьяна Лаврова больше не простила Вознесенского

Когда Андрей Миронов в шутку заметил, что никогда не смог бы жить с ней под одной крышей, она ответила мгновенно и с ледяным спокойствием: «Какое счастье, Миронов! А я уж испугалась, что ты сейчас предложение сделаешь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии