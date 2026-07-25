Новогодняя ёлка, застывший ужин и звонок утром: почему Татьяна Лаврова больше не простила Вознесенского

Когда Андрей Миронов в шутку заметил, что никогда не смог бы жить с ней под одной крышей, она ответила мгновенно и с ледяным спокойствием: «Какое счастье, Миронов! А я уж испугалась, что ты сейчас предложение сделаешь».
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