Der Spiegel: Трамп не сможет навязать условия по Украине России и Китаю

Это выглядит нереальным по причине того, что американский лидер демонстрирует несостоятельность в достижении поставленных целей, ибо очевидно относится к мировой политике, как к своему привычному бизнесу по недвижимости.
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