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Политнавигатор

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«Украинская баллистика должна лететь на Москву пачками, по сотне» – Огрызко

«Украинская баллистика должна лететь на Москву пачками, по сотне» – Огрызко

Украина должна не клянчить у Запада ракеты ПВО, а запускать свою баллистику. Об этом экс-министр иностранных дел Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко заявил Радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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