Сестре орловского бойца зенитно-ракетного батальона передали тепловизионный монокуляр

Сестре орловского военного, проходящего службу в зоне СВО, передали тепловизионный монокуляр. Технологичный прибор Ларисе передал заммэра города Орла Алексей Степанов при личной встрече в администрации областной столицы.
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