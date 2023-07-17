Ученые создали коктейль из шести компонентов, способный омолодить организм

Пока эксперимент проводился только на животных.Команда исследователей из Гарвардской медицинской школы (HMS) разработала коктейль из шести специальных химических смесей, который может изменить клетки организма человека и отменить процесс старения.
Пока эксперимент проводился только на животных.Команда исследователей из Гарвардской медицинской школы (HMS) разработала коктейль из шести специальных химических смесей, который может изменить клетки организма человека и отменить процесс старения.
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