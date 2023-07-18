Разработка самарских ученых удешевит "глаза" для беспилотников и спутников

Ученые Самарского университета имени Королева разработали и успешно испытали миниатюрные линзы нового типа, которые позволят упростить и удешевить оптические системы беспилотников и наноспутников для экологического мониторинга и умного земледелия.
Ученые Самарского университета имени Королева разработали и успешно испытали миниатюрные линзы нового типа, которые позволят упростить и удешевить оптические системы беспилотников и наноспутников для экологического мониторинга и умного земледелия.
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