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Разработка самарских ученых удешевит "глаза" для беспилотников и спутников

Разработка самарских ученых удешевит "глаза" для беспилотников и спутников

Ученые Самарского университета имени Королева разработали и успешно испытали миниатюрные линзы нового типа, которые позволят упростить и удешевить оптические системы беспилотников и наноспутников для экологического мониторинга и умного земледелия.

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