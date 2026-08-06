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В Челябинске возбудили дело после драки подростков с применением оружия

В Челябинске возбудили дело после драки подростков с применением оружия

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа, ФедералПресс. Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) по факту массовой потасовки с участием несовершеннолетних, произошедшей в областном центре.

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