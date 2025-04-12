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Мирошник: идея Келлога о разделе Украины может привести к новой эскалации

Мирошник: идея Келлога о разделе Украины может привести к новой эскалации

Идея спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между странами Европы и Россией может привести к новой эскалации, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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Комментарии
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Eduard
Кусок Львова можно отдать!
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18 час.
Eduard
Что Россиячто страны Западв разницы не заметите!
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18 час.
Eduard
Пусть Европа своими членами давится Украину они не получат!
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18 час.
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