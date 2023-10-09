Фрау Штрак-Циммерман - Шрек германского милитаризма

На днях стало известно, что правительство Германии не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, ни сейчас, ни в обозримом будущем, о чём со ссылкой на источники в Берлине написала газета Bild.
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