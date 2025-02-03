Трейдеры CCN выразили опасения по поводу начала медвежьего рынка после обвала BTC ниже $96 000

В январе биткоин достиг очередного рекордного максимума. После шаткого старта, который ненадолго опустил цену BTC ниже 90 000 долларов 13 января, флагманская криптовалюта восстановила свои позиции и 20 января достиг нового исторического максимума в 109 356 долларов.
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