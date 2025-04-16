В Карагандинской области стартовали акции "Чистые водоемы" и "Нерест"

В Карагандинской области проходит акция «Чистые водоёмы». С 15 апреля по 31 мая будет траление рыбохозяйственных водоёмов для очистки их от брошенных сетей, уборка прибрежных территорий от мусора и отходов, сообщает gov.
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