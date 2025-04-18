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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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МИД рассказал о перспективах сотрудничества с Кабулом после разрешения "Талибана" в РФ

МИД рассказал о перспективах сотрудничества с Кабулом после разрешения "Талибана" в РФ

В ведомстве заявили, что Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергетических и инфраструктурных проектов МИД РФ заявил о перспективах полноценного партнерства с Афганистаном после снятия Верховным судом террористического статуса с движения "Талибан".

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