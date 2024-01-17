Глава Cantor Fitzgerald подтвердил обеспечение резервов стейблкоина USDT

Генеральный директор старейшей инвестиционно-финансовой компании Cantor Fitzgerald (основана в 1945 году), Говард Лютник, подтвердил наличие у Tether достаточных средств для обеспечения резервов стейблкоина USDT.
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