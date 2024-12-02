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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден набрал 39 очков, 9 подборов и 11 передач в победной игре с «Денвером»

Защитник калифорнийцев Джеймс Харден набрал 39 очков, 9 подборов и 11 передач. За 38 минут Харден реализовал 10 из 26 с игры, включая 6 из 15 из-за дуги, и 13 из 13 с линии.

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