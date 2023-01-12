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Bloomberg: из-за морозов в зоне СВО на Украине невозможно использовать беспилотники

Bloomberg: из-за морозов в зоне СВО на Украине невозможно использовать беспилотники

Морозная погода, установившаяся в последние дни в восточной части Украины, принесла дополнительные сложности для обеих сторон конфликта, поэтому ожидаемых наступлений ни с той, ни с другой стороны пока не предвидится.

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