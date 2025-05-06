ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Прокуратура Москвы напоминает об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА

Прокуратура Москвы напоминает об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА

Нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность Столичная прокуратура предупреждает о наказании за запуск любых летательных аппаратов без разрешения в воздушном пространстве Москвы.

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