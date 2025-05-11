Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью обсудил обоснованность Специальной военной операции на Украине, подчеркнув участие 35 стран через конфликт, и указал на обман с Минскими соглашениями, упомянутый Ангелой Меркель.
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