Мошенники завлекают россиян в аферу с цифровым рублём

Центробанк предупредил россиян о новой афере с цифровым рублём, пишет «Комсомольская правда». Аферисты создают фейковые сайты с логотипами ЦБ и предлагают россиянам вложиться в несуществующую «инвестиционную программу».
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