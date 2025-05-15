Ваш телефон прослушивается: эксперты рассказали о пяти явных признаках

Даже наличие одного - уже повод призадуматься.Быстрая потеря заряда батареи и необычные звуки во время разговоров могут сигнализировать о возможной прослушке вашего смартфона — об этом пишут авторы канала AndroidLime.
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