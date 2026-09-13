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Регионы России

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Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на коммерческий объект в Белгородской области пострадали женщина и её 13-летняя дочь.

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