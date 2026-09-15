В Рязанской области планируют увеличить лимит переводов между юрлицами через СБП

Сейчас максимальный перевод между юрлицами через СБП ограничен 1 млн рублей, что замедляет расчеты и вынуждает делить крупные платежи на несколько транзакций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НК Семавик и Семавик...
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым