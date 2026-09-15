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Рязанские новости

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В Рязанской области планируют увеличить лимит переводов между юрлицами через СБП

В Рязанской области планируют увеличить лимит переводов между юрлицами через СБП

Сейчас максимальный перевод между юрлицами через СБП ограничен 1 млн рублей, что замедляет расчеты и вынуждает делить крупные платежи на несколько транзакций.

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