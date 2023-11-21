Ефимов: два участка на севере Москвы реорганизуют по программе КРТ

На севере столицы находятся два участка, которые в данный момент неэффективно используются. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, они подлежат редевелопменту в рамках программы комплексного развития территорий.