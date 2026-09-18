Claude уже сам себя прокачивает: Anthropic в шоке от того, как быстро нейросеть берёт бразды правления

Друзья, держитесь за стул — то, что происходит сейчас в лабораториях Anthropic, похоже на начало настоящей sci-fi истории, только вживую и с огоньком! Компания, создавшая Claude, официально заявила: их нейросеть уже не просто отвечает на вопросы, а по-настоящему участвует в проектировании и обучении своей следующей, ещё более крутой версии.
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