FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 093 подписчика

Claude уже сам себя прокачивает: Anthropic в шоке от того, как быстро нейросеть берёт бразды правления

Claude уже сам себя прокачивает: Anthropic в шоке от того, как быстро нейросеть берёт бразды правления

Друзья, держитесь за стул — то, что происходит сейчас в лабораториях Anthropic, похоже на начало настоящей sci-fi истории, только вживую и с огоньком! Компания, создавшая Claude, официально заявила: их нейросеть уже не просто отвечает на вопросы, а по-настоящему участвует в проектировании и обучении своей следующей, ещё более крутой версии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым