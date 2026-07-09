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OilPrice

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High Oil Prices Are Fueling a New Heavy Crude Rush in Canada

Who says price isn't a rationing mechanism? Rather than sink billions into long-term oil sands projects, Alberta energy companies are increasingly chasing the Clearwater formation, a conventional heavy oil field that allows producers to capitalize on rising crude prices far more quickly, according to Bloomberg.

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