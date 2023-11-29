Путин рассказал, ради чего России сражается в СВО

По словам президента, РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства Россия сражается в военной операции за свободу всего мира, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора.
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