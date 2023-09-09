Financial Times: За несколько месяцев на Украине можно наладить выпуск запчастей для британских гаубиц L119

Западные страны, накачивающие Украину всё новыми вооружениями, уже стали задумываться о производстве некоторых видов оружия непосредственно на территории Украины.
Популярные статьи
- Хакеры опубликовали секретную информацию о базе атомных подлодок и лаборатории химического оружия Великобритании
- Telegram-каналы: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия контратаковала в районе Работино, ударив во фланг ВСУ
- Западная пресса: КНДР может поставить России значительное количество боеприпасов в обмен на продовольствие
Свежие комментарии