Виктор Вембаньяма продемонстрировал уровень своей растяжки

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Французский бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма продемонстрировал уровень гибкости своего тела. Вембаньяма – 1-й номер драфта 2023 года, сейчас он готовится к дебюту в НБА.