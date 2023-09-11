Виктор Вембаньяма продемонстрировал уровень своей растяжки

Французский бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма продемонстрировал уровень гибкости своего тела. Вембаньяма – 1-й номер драфта 2023 года, сейчас он готовится к дебюту в НБА.
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