Киев намерен всерьез убиться об Россию

Экс-мэр Киева: «Идиоты с Банковой» намерены официально объявить войну РФ Сергей Плотников Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, мудро сбежавший в Израиль, опубликовал укрофобское видео, в котором заявил, что конфликта между Россией и Украиной нет.