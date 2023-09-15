Страна и люди

9 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    А я жалею, что он сбежал! Он больше был бы полезен с кайлом и лопатой в лагерях, трудясь над созданием чего-то нужног...Страшная и горька...
  • НС
    Необходима не терапия, а радикальное хирургическое вмешательство.  Чтобы поберечь своих - пора перестать жалеть врага.Война на Украине....
  • Игорь Человек
    Так и будем боятся бить по Берлину? Когда Берлин организовывает убийство Российских граждан???  Я правильно понимаю, ...Берлин в течении ...

Киев намерен всерьез убиться об Россию

Киев намерен всерьез убиться об Россию

Экс-мэр Киева: «Идиоты с Банковой» намерены официально объявить войну РФ Сергей Плотников Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, мудро сбежавший в Израиль, опубликовал укрофобское видео, в котором заявил, что конфликта между Россией и Украиной нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх