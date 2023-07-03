Глава правящей партии Грузии заявил о планах оппозиции напасть на Сочи во время мятежа

Лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция во время попытки вооружённого мятежа в России «планировала войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи».