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Каменский об Овечкине: «Печально, что великий человек заканчивает карьеру. Надеемся, он останется в хоккее, будет передавать огромнейший опыт молодым ребятам»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о решении капитана « Вашингтона » Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ в конце этого сезона.

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