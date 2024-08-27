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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Надежда Петракова (не хочу)
    слов нет😡Какие,вообще, могут быть увеселительные мероприятия,когда в стране столько бед????Где совесть у людей???🤔В Китае не любят ...
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В вопросах миграции мы, увы, пока следуем деструктивной западной повесточке...

 После     моветона,  случившегося   в   першой  Хранции с  мосье  Полем  Дю Ровым,  или  как  там   его,    логично  предположить, что  интерес     вменяемых      людей,  проживающих  пока  на  Западе,     к   недавно  подписанному   нашим   Президентом    указу об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности,  ещё  возрастёт.

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