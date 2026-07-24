ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 68-го гвардейского армейского корпуса и 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками, а также пехоту противника в Запорожской области.
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