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ТАСС

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ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 68-го гвардейского армейского корпуса и 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками, а также пехоту противника в Запорожской области.

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