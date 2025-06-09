Следующий раунд переговоров по Украине откладывается: что известно

«Турция готова их принять, когда сторона изъявят такое желание», — указал инсайдер. По информации источника, на вопрос о сроках следующего этапа переговоров он ответил, что «пока конкретная дата не определена».
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