Carlyle прекратил попытки купить международные активы ЛУКОЙЛа

Американский инвестиционный фонд Carlyle Group подтвердил прекращение попыток приобретения международных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, принадлежащих Lukoil International GmbH (LIG).
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