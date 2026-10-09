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Регионы России

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Carlyle прекратил попытки купить международные активы ЛУКОЙЛа

Carlyle прекратил попытки купить международные активы ЛУКОЙЛа

Американский инвестиционный фонд Carlyle Group подтвердил прекращение попыток приобретения международных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, принадлежащих Lukoil International GmbH (LIG).

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