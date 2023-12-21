В парке «Краснодар» открывают новый арт-объект: «Парад планет» или «Солнечная система»

Его называют и «Парадом планет», и «Солнечной системой»: потрясающая инсталляция представляет собой Солнечную систему, в которой 9 больших планет - по порядку от Солнца это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и множество астероидов - малых планет.