Зачем на самом деле в самолёте гасят свет во время взлёта

Традиция перед взлётом./ Фото: simpleflying.com Поездки в общественном транспорте давно превратились в рутину и ни у кого не вызывают особых вопросов, но иногда они сопровождаются весьма странными действиями и традициями.
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